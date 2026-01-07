EEUU actualiza la lista de países que ahora deben pagar una fortuna para entrar: descubre cuáles son

Suscríbete a nuestros canales

A partir del 21 de enero de 2026, el Gobierno de Estados Unidos va a implementar uno de los cambios más significativos en su política consular en tiempos recientes.

El Departamento de Estado ha decidido incluir a Venezuela y Cuba en la lista de países cuyos ciudadanos deberán pagar una fianza reembolsable de hasta $15.000 para poder solicitar visas de turismo o negocios (B-1/B-2).

Esta medida tiene como objetivo asegurar que los viajeros regresen a sus países y no se queden más tiempo del permitido.

¿De qué trata la fianza de visa de $15.000?

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha puesto en marcha un programa piloto que requiere que ciertos solicitantes de visas de turismo y negocios (B-1/B-2) depositen una garantía financiera.

Según los documentos que se han publicado en el Registro Federal, los oficiales consulares pueden decidir montos de $5.000, $10.000 o $15.000, dependiendo del perfil de riesgo del solicitante.

Es importante aclarar que este depósito no es una tarifa extra, sino una fianza para mantener el estatus y asegurar la salida.

El dinero se reembolsa completamente si el viajero cumple con todas las condiciones de su estancia y sale del país antes de que su permiso expire.

Sin embargo, para que el reembolso se lleve a cabo, los viajeros que participan en este programa deben entrar y salir del país únicamente por puertos de entrada designados, como los aeropuertos JFK en Nueva York o Dulles en Washington D.C.

¿Cuáles son los países afectados por las fianzas de hasta $15.000?

Con la última actualización, ya son 38 las naciones que participan en este programa piloto.

Según la información oficial de Travel.state.gov y Associated Press (AP), los ciudadanos de los siguientes países deben estar preparados para desembolsar dinero antes de su cita consular:

América: Cuba y Venezuela.

África: Argelia, Angola, Benín, Botsuana, Burundi, Cabo Verde, Chad, Comoras, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa de Marfil, Djibouti, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Libia, Malaui, Mauritania, Namibia, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Tanzania, Togo, Uganda, Yibuti, Zambia y Zimbabue.

Asia y Oceanía: Afganistán, Bangladesh, Bután, Irán, Kirguistán, Myanmar, Nepal, Papúa Nueva Guinea, Siria, Tayikistán, Tonga, Turkmenistán, Tuvalu, Vanuatu y Yemen.

"El objetivo es claro: utilizar herramientas financieras para reducir las tasas de permanencia excesiva que han saturado el sistema migratorio", comentó el Departamento de Estado en un comunicado que recogió The Washington Post.

El costo de viajar a Estados Unidos en 2026

Este nuevo cargo se suma a otros aumentos recientes, como la "Tarifa de Integridad de Visa" de $250, que fue implementada bajo la conocida "Ley Grande y Hermosa" (One Big Beautiful Bill Act), afectando a casi todos los que solicitan visas de no inmigrante.

Los expertos en migración advierten que estas medidas, aunque son legales bajo la autoridad del Ejecutivo, crean una barrera económica considerable.

Para un ciudadano de un país con bajos ingresos, reunir $15000 adicionales al costo del vuelo y la estadía puede hacer que el viaje sea casi imposible.

La administración justifica estas acciones señalando que, solo en el año fiscal 2023, más de 500.000 personas excedieron el tiempo permitido en sus visados.

Con este nuevo sistema financiero, Washington apuesta por la autorregulación de los flujos de visitantes internacionales.

