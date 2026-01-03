¿Quieres quedarte más tiempo en EEUU con tu visa de turista? El truco legal para no tener que salir del país

Suscríbete a nuestros canales

Si tus vacaciones en Estados Unidos están a punto de terminar, pero necesitas un poco más de tiempo, no te preocupes, no tienes que salir del país de inmediato.

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) permiten a los visitantes con visas B1 (negocios) y B2 (turismo) solicitar una prórroga para quedarse legalmente un tiempo más en el país.

A continuación, te explicamos el proceso, los requisitos y algunos consejos clave para que puedas manejar este trámite con éxito en 2025.

Requisitos esenciales para solicitar una extensión de estadía con visa de turista

No todos los viajeros tienen la opción de pedir más tiempo. Según el sitio oficial USA.gov, para ser elegible, debes cumplir con los siguientes requisitos:

Haber ingresado legalmente con una visa de no inmigrante.

Mantener tu visa en estatus vigente al momento de hacer la solicitud.

No haber cometido ningún delito que te haga inelegible

Tener un pasaporte que sea válido durante todo el tiempo que dure la estancia solicitada.

El proceso: Formulario I-539 y tiempos de espera

El primer paso es completar y enviar el Formulario I-539 (Solicitud de Extensión o Cambio de Estatus de No Inmigrante).

USCIS recomienda que presentes este documento al menos 45 días antes de que expire tu estadía autorizada, la cual se encuentra registrada en tu Formulario I-94 (Registro de Entrada/Salida).

Según las instrucciones de USCIS, al presentar la solicitud, debes incluir:

Una carta explicando detalladamente las razones por las que pides la extensión.

Pruebas de que tu estancia sigue siendo temporal (como planes de viaje de regreso).

Evidencia de que tienes los recursos económicos para cubrir tus gastos sin necesidad de trabajar en EEUU.

¿Qué pasa si tu visa de turista se vence mientras estás en espera?

Una pregunta común es qué sucede si la fecha de tu I-94 expira mientras USCIS está procesando tu caso.

Según la oficina de Derecho de Inmigración de Rebecca Black, si enviaste tu solicitud a tiempo y el trámite sigue en curso, generalmente no se te considera en "presencia ilegal" hasta que se tome una decisión final.

Sin embargo, si tu solicitud es denegada, tendrás que abandonar el país de inmediato para evitar sanciones.

Consecuencias de quedarte sin autorización

Es crucial evitar el "overstay" o sobreestadía. El sitio especializado Quiroga Law Office advierte que permanecer más de 180 días después de la fecha de vencimiento puede activar la "ley del castigo", que prohíbe el reingreso a Estados Unidos por 3 años. Si tu estadía ilegal supera el año, la prohibición se extiende a 10 años.

Mantener tu estatus legal no solo te permite disfrutar de tu viaje actual, sino que también protege tu capacidad para obtener visas en el futuro.

