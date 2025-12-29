Guía para conductores en EEUU: el plazo y los requisitos para actualizar su licencia si cambia de residencia

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos (EEUU) cada estado tiene autoridad propia sobre las licencias, por lo que continuar usando la de tu residencia anterior puede generarte problemas legales si no actúas a tiempo.

Entonces, lo primero que debe tener en cuenta es que actualizar tu licencia de conducir al mudarte a un nuevo estado es un paso legal obligatorio en EEUU.

No hacerlo puede resultar en multas de hasta $500 o problemas con tu seguro de auto si tienes un accidente.

Además, hay que tener en cuenta que tu seguro de auto debe actualizarse con la nueva dirección y estado, ya que las tarifas y coberturas varían según la legislación local.

Conducir con una póliza desactualizada puede afectar una reclamación en caso de accidente, lo que te obligará a asumir gastos por tu cuenta.

¿Cuánto tiempo tiene para poner al día con la licencia de su nuevo estado?

Sin embargo, cada estado tiene sus propias reglas, el plazo empieza a contar desde el momento en que estableces tu residencia, bien sea; alquilar una vivienda, registrar a tus hijos en la escuela o empezar un trabajo.

Por ejemplo, en algunos estados resulta ser un trámite que debe hacerse prácticamente de inmediato, como en Arizona, Minnesota, Missouri, New Mexico.

Algunos tienen plazos medios, entre 10 y 30 días, como el caso de California (10 días), Washington (30), Texas (90), New York (30), Maine (30).

Y otros ofrecer periodos de gracia más extendidos, entre 60 y 90 días, Florida (60), New Jersey (60), Maryland (60), Illinois (90).

Por eso, es recomendable revisar de inmediato las normas del DMV del nuevo estado y agendar una cita apenas completes tu mudanza laboral, como lo reseña el portal especializado de Siempre Auto.

Esto es lo que podría necesitar para hacer el trámite

Para obtener una nueva licencia tras cambiar de estado por trabajo, normalmente deberás presentar:

Licencia de conducir vigente del estado anterior.

Identificación federal válida.

Prueba de residencia en el nuevo estado.

Número de Seguro Social o documento equivalente.

Comprobante de empleo o contrato laboral, en algunos casos.

Asegúrese de pedir su cita previamente

Algunos estados eximen del examen práctico o teórico si tu licencia anterior está vigente, pero otros pueden exigir pruebas adicionales para que demuestres que estás en condiciones de operar un vehículo en su territorio.

El pago de tarifas varía entre $20 y $100 dependiendo del estado, además, sepa que primero le darán un papel temporal y la licencia plástica llegará a tu nuevo domicilio por correo en 2 a 4 semanas.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube