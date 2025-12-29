Guía rápida I-94: pasos para tramitar el permiso por CBP One y ahorrar tiempo en los outlets

Suscríbete a nuestros canales

Ante el incremento masivo de viajeros por las festividades de Fin de Año, la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) recomienda el uso de herramientas digitales para agilizar la obtención del permiso I-94.

Este documento, indispensable para internarse más allá de la franja fronteriza estadounidense, suele generar largas esperas en puntos críticos como los Outlet Shoppes at Laredo.

Sin embargo, el uso de la aplicación móvil y la elección estratégica del punto de cruce pueden reducir el trámite presencial a solo unos minutos.

Pasos para tramitar el permiso por CBP One y ahorrar tiempo en los outlets

La alternativa más efectiva para evitar las aglomeraciones es el registro previo:

Se puede realizar a través del sitio oficial i94.cbp.dhs.gov o la aplicación móvil CBP One.

El usuario debe ingresar datos personales, responder el cuestionario y realizar un pago aproximado de 30 dólares.

El sistema emite un comprobante provisional que otorga atención prioritaria, agilizando la validación física del permiso.

Si decide realizar el trámite en el módulo de los outlets (cerca de la tienda Old Navy), considere los horarios:

Lunes a sábado: 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Domingos: 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Dato clave: Fuera de estos horarios, el trámite sigue disponible las 24 horas directamente en los puentes internacionales, donde hay menor afluencia durante la madrugada o mañana muy temprana.

El cruce Colombia-Solidaridad generalmente presenta menor congestión que los puentes tradicionales de Laredo.

Además, se recomienda revisar la aplicación CBP Border Wait Times para conocer el estado de las filas antes de salir.

