Tortillas y maíz bajo la lupa en California: el ingrediente clave para la salud que deben incluir desde enero

A partir del próximo 1 de enero de 2026, California implementará importantes cambios en las tortillas y productos de maíz al exigir que estos alimentos contengan ácido fólico.

Esta medida busca reducir los defectos congénitos en recién nacidos y atender disparidades nutricionales que afectan a la comunidad latina, con información de El Tiempo.

La inclusión de esta vitamina en alimentos de consumo diario pretende garantizar que las mujeres reciban el nutriente incluso antes de saber que están embarazadas.

¿Por qué el ácido fólico es fundamental en el embarazo?

El ácido fólico es esencial para el desarrollo del tubo neural, estructura que posteriormente forma el cerebro y la médula espinal del embrión. Su deficiencia durante las primeras semanas de gestación puede causar problemas graves como:

Espina bífida

Anencefalia

Otros defectos congénitos del sistema nervioso

Lineamientos de la nueva normativa en California

La legislación establece requisitos claros para los fabricantes:

Añadir 0.7 miligramos de ácido fólico por libra de harina de maíz

Detallar el ingrediente en las etiquetas nutricionales

Se exime a pequeños negocios y restaurantes que elaboran su masa de forma artesanal

El objetivo es replicar el éxito de la fortificación de otros granos, como arroz y pasta, que ha mostrado beneficios desde finales de los años noventa. Se espera que estas acciones mejoren la nutrición y protejan la salud de millones de personas a largo plazo.

