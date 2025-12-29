Conductores en EEUU: descubra si está pagando más por su gasolina y cómo evitar el sobrecosto

Suscríbete a nuestros canales

Para millones de conductores en Estados Unidos (EEUU) pagar la gasolina con tarjeta de crédito es una costumbre cómoda, sin embargo, esto podría estar pasándoles factura, aunque no lo hayan notado.

Resulta que, el método de pago elegido puede inflar el precio final de manera significativa, convirtiendo un gasto necesario en una fuga constante de dinero.

Ocurre que, lo que parece un proceso rápido esconde un costo adicional que muchos solo descubren al revisar el recibo: el recargo por uso de tarjeta, una práctica que infla el precio por galón y golpea directamente el presupuesto familiar.

Brecha entre el efectivo y el crédito

Según análisis de Kiplinger, las gasolineras deben pagar a los bancos y redes de crédito una "tarifa de procesamiento" que oscila entre el 2% y el 4% por cada transacción.

Para no absorber este costo, muchas estaciones trasladan ese gasto al consumidor.

Por ello, es común ver dos precios en los letreros: uno para efectivo (Cash) y otro para crédito (Credit).

La diferencia suele rondar entre $0.05 y $0.10 por galón, aunque en estados con alto costo de vida la brecha puede ser mayor.

Entonces, Si la diferencia es de 10 centavos y tu tanque es de 15 galones, ahorrarás $1.50 por cada llenada.

Medios como NerdWallet confirman que esta práctica es legal en la mayoría de los estados, siempre que el precio esté anunciado claramente.

Es decir, la ley federal y las normativas de la Cámara de Comercio de EEUU exigen transparencia.

Si una gasolinera no muestra claramente la diferencia de precios y te cobra un extra al final, tienes derecho a reportarlo a la oficina de protección al consumidor de tu estado.

Cómo identificar el recargo antes de hacer su pago

Para no llevarte sorpresas, los expertos en consumo recomiendan:

Observar el letrero principal: el precio más grande y llamativo suele ser el de "Efectivo". El de tarjeta suele estar en letras más pequeñas.

Verificar la bomba: si al seleccionar el tipo de gasolina el precio en la pantalla sube automáticamente, la estación aplica un recargo por crédito.

Cuidado con el débito: aunque algunas estaciones tratan el débito como efectivo, otras aplican un cargo fijo (por ejemplo, $0.35 por transacción).

Estrategias para evitar pagar de más

Siempre que pueda pague en efectivo

Tenga en cuenta los programas de lealtad: cadenas como Shell, BP o Exxon tienen apps gratuitas que ofrecen descuentos directos (como 5 centavos menos por galón), lo que a menudo anula el recargo de la tarjeta.

Aplica la matemática de las recompensas: si tu tarjeta de crédito te devuelve el 3% o 5% en gasolina (Cashback), calcula si ese beneficio es mayor que el recargo.

Si el reembolso es superior al extra que te cobran, sigue usando la tarjeta; de lo contrario, usa efectivo.

Utiliza herramientas como GasBuddy o Google Maps para ver qué estaciones cercanas no hacen distinción de precio entre efectivo y crédito.

