Tolerancia cero en california: suspensión de licencias y multas para infractores ebrios en Año Nuevo

Conducir bajo los efectos del alcohol en Los Ángeles durante las festividades de Fin de Año conlleva consecuencias legales y financieras.

El Departamento de Policía de Los Ángeles activa los puntos de control de sobriedad (DUI) en las principales vías de la ciudad.

Si un oficial detiene a un conductor y este falla la prueba del alcoholímetro, el arresto ocurre inmediatamente, implicando el remolque del vehículo y el traslado a una celda municipal.

En California, si usted es arrestado por conducir en estado de ebriedad, se enfrentará a dos procesos legales distintos. La primera es una audiencia administrativa y la segunda es en el tribunal penal.

Costo de un delito menor por primera vez

Si usted ha sido arrestado por un DUI por primera vez, automáticamente estará sujeto a una serie de sanciones administrativas:

Su licencia oficial será confiscada y tendrá una licencia temporal de 30 días

así como una orden de revocación o suspensión. Para recuperar el privilegio de manejo, el infractor debe completar programas educativos sobre el abuso del alcohol, cuyo costo corre a manos del conductor.

El precio del programa varía según el alcohol en la sangre de las personas, oscila entre $ 600 y $ 900.

Cuando su licencia temporal expire, las autoridades restringirán sus privilegios de conducir por un año si usted se niega a hacerse la prueba de concentración de alcohol en la sangre (BAC).

Debe pagar una cuota de reemisión de $ 125 antes de que las autoridades puedan concederle una licencia restringida, más la evidencia de que se inscribió en el programa educativo.

Luego de que haya pasado por todo esto, puede presentar una solicitud para la restauración de la licencia, pero debe tener un alcoholímetro portátil (IID), lo cual cuesta entre $ 70 y $ 150.

La vigilancia extrema busca reducir las estadísticas de mortalidad en las carreteras durante una de las noches más peligrosas del año.

