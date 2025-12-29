Examen de ciudadanía en Carolina del Norte: cómo entrar a la clase gratuita de este lunes 29 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

Los residentes permanentes de Charlotte, Raleigh y Durham están acelerando su camino hacia la naturalización, gracias a una creciente oferta de programas gratuitos.

Con el objetivo de fortalecer la integración comunitaria, varias organizaciones y centros educativos en Carolina del Norte han comenzado a ofrecer cursos que abarcan desde la historia de Estados Unidos hasta la práctica de entrevistas oficiales.

¿Dónde y cuándo se impartirá la clase gratuita para tomar el examen de ciudadanía estadounidense?

La Biblioteca Matthews tiene una emocionante sesión virtual de última hora que no querrás perderte.

Según el portal de noticias locales Qué Pasa Media, esta clase exclusiva se llevará a cabo hoy, lunes 29 de diciembre, de 1:00 p.m. a 2:00 p.m. a través de Zoom.

Durante esta sesión, los instructores se enfocarán en responder las preguntas más importantes del examen de educación cívica.

Si estás interesado en participar, asegúrate de registrarte al menos un día antes de la clase en su portal de inscripciones. ¡Es muy fácil! Solo necesitas ingresar tu nombre y correo electrónico.

Una vez que te registres, recibirás un correo con el enlace para unirte a la reunión. Ten en cuenta que los lugares son limitados debido a la alta demanda, así que no esperes más y regístrate ya.

Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactar a Stephanie Lucas al 704-416-5000.

Charlotte está a la vanguardia con talleres de naturalización presenciales

Además de las opciones en línea, la Coalición Latinoamericana sigue liderando en Charlotte.

Según su calendario oficial, la organización lleva a cabo talleres de naturalización en su sede de Central Avenue, donde evalúan la elegibilidad de los aspirantes y brindan orientación sobre el formulario N-400.

Por otro lado, la organización International House también ofrece programas de preparación.

Sus ciclos de estudio incluyen prácticas de conversación y una revisión completa de los contenidos de educación cívica, adaptándose a los horarios de la comunidad trabajadora.

Recursos educativos en el Triángulo y Colegios Comunitarios. Para quienes viven en Raleigh o Durham, Triangle South Literacy Works (TSLW) ofrece clases gratuitas que incluyen simulacros de entrevista.

Además, la red de colegios comunitarios del estado juega un papel fundamental:

Central Piedmont Community College (CPCC): Ofrece preparación para la ciudadanía a través de su programa de College and Career Readiness.

Wake Tech Community College: Proporciona recursos y asesoría para los residentes del condado de Wake, en colaboración con organizaciones como Catholic Charities.

