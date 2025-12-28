Comida gratis en Florida: entérate dónde y cuándo puedes acceder a las últimas jornadas antes de Nochevieja

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos (EEUU) existe una acentuada preocupación por la situación alimentaria de sus habitantes, en diferentes estados existen variedad de bancos de alimentos y organizaciones enfocadas en ofrecer asistencia a los más necesitados, conozca los puntos clave durante la tercera semana de noviembre.

En el caso de Florida, hay algunas que realizan entregas semanales de despensas de alimentos gratuitos, descubra dónde y en qué horarios puede recibir la suya.

Por una parte, tenemos que Feeding Tampa Bay, estará realizando entregas semanales durante esta semana, desde el lunes 29 hasta el miércoles 31 de diciembre.

Esta es una de las organizaciones de asistencia alimentaria más grandes del oeste de Florida, su principal misión es acabar con el hambre en los diez condados de la Bahía de Tampa, incluidos Hillsborough, Pinellas, Pasco y otros.

Últimas entregas de Feeding Tampa Bay de 2025

Lunes 29 de diciembre

En PINELLAS | the Market at Feeding Pinellas: 6330 54th Ave. N., St. Petersburg, FL 33709. De 1:00 a 3:00 de la tarde.

Para beneficiarse en esta jornada requiere registro previo: https://waitwhile.com/locations/feedingtampabay-ecco/welcome.

Martes 30 de diciembre

En PINELLAS | the Market at Feeding Pinellas: 6330 54th Ave. N., St. Petersburg, FL 33709. De 9:00 a 11:00 de la mañana.

Requiere registro previo: https://waitwhile.com/locations/feedingtampabay-ecco/welcome.

En HARDEE | Cutting Edge Ministries: 3059 Elm St., Zolfo Springs, FL 33890. De 9:30 de la mañana a 12:00 de la tarde.

En PINELLAS | the Market at Feeding Pinellas: 6330 54th Ave. N., St. Petersburg, FL 33709. De 1:00 a 3:00 de la tarde.

Requiere registro previo: https://waitwhile.com/locations/feedingtampabay-ecco/welcome.

Miércoles 31 de diciembre

En HILLSBOROUGH | Tampa Underground | Ministerio Mujeres Restauradas por Dios Underground: 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603. De 8:30 a 10:30 de la mañana.

+ La fila para vehículos comienza en 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603, bajo el paso elevado de la autopista 275 para recibir un talón de boleto. Luego, se le dirigirá a 4310 N Nebraska Ave, Tampa, FL 33603 para recibir su comida.

SOLO para personas sin cita previa entre las 7:00 a.m. y las 8:00 a.m. en 4310 N Nebraska Ave.

En PINELLAS | the Market at Feeding Pinellas: 6330 54th Ave. N., St. Petersburg, FL 33709. De 2:00 a 4:00 de la tarde.

Requiere registro previo: https://waitwhile.com/locations/feedingtampabay-ecco/welcome.

Despensas de alimentos gratis con Farm Share

Farm Share es una organización sin fines de lucro en Florida dedicada a combatir el hambre y el desperdicio de alimentos.

Este funciona como el banco de alimentos más grande e independiente del estado.

Esta semana ha programado jornadas de despensas de alimentos en el Norte, Centro y el Sur de Florida.

Para esta semana solo se realizará una única entrega en el Sur de la Florida:

Miércoles 31 de diciembre

En Miami-The City of Miami Mayor Francis Suarez: Charles Hadley Park, 1350 NW 50th St, Miami. De 9:00 de la mañana 12:00 de la tarde.

