Deudas estudiantiles en EEUU: lo que debe saber sobre los embargos y las fechas claves de su implementación

El gobierno de Estados Unidos (EEUU) ha anunciado recientemente el reinicio de las medidas de cobranza forzosa para los préstamos estudiantiles federales, marcando el fin de la era de alivio que comenzó durante la pandemia.

El proceso se está reactivando de manera escalonada tras el fin de la moratoria de COVID-19 y el cierre de los programas de gracia de la administración anterior.

Fechas sobre la implementación de los embargos

Enero de 2026: se espera que los primeros embargos de salario (wage garnishment) se hagan efectivos en los cheques de pago.

7 de enero de 2025 (Notificaciones): el Departamento de Educación comenzará a enviar avisos oficiales a un grupo inicial de aproximadamente 1.000 prestatarios en mora.

Ahora, tras este primer grupo, se ha anunciado que el volumen de notificaciones aumentará mensualmente durante todo el año 2025.

Mayo de 2025: desde el 5 de mayo, ya se reactivó el Programa de Compensación del Tesoro, que permite retener reembolsos de impuestos y beneficios del Seguro Social.

¿Qué se puede embargar?

Cuando un préstamo federal entra en "default", es decir, mora de más de 270 días, el gobierno tiene poderes especiales de cobranza que no requieren una orden judicial:

Salarios: hasta el 15% de tu ingreso disponible.

Reembolsos de impuestos: el IRS puede retener el 100% de tu reembolso federal.

Seguro Social: hasta el 15% de tus beneficios mensuales.

¿Se puede evitar el embargo?

Si recibes una notificación o sabes que estás en mora, aún existen opciones para detener el proceso antes de que llegue a tu empleador:

Consolidación de préstamos: combinar tus préstamos en un nuevo "Direct Consolidation Loan" para volver a estar al día.

Rehabilitación de préstamos: acordar nueve pagos mensuales proporcionales a tus ingresos para limpiar el historial de mora.

Planes basados en ingresos (IDR): solicitar un plan donde tu pago mensual podría ser tan bajo como $0 si tus ingresos no alcanzan ciertos límites.

Información clave que debe conocer

Por ley, el Departamento de Educación debe enviarte una notificación por escrito al menos 30 días antes de que comience el embargo.

Esto da una “ventana” a los afectados, para negociar un plan de pago.

Tenga en cuenta que, el incumplimiento se reporta a las agencias de crédito, lo que puede arruinar su puntaje FICO y dificultar la compra de casa, auto o la obtención de tarjetas de crédito.

El periodo de gracia (on-ramp) que evitaba las consecuencias más severas terminó técnicamente el 30 de septiembre de 2024.

Todos los prestatarios que no han pagado desde entonces están ahora en riesgo directo.

