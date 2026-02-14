La maldición de los Hermanos Carter: cómo el éxito destruyó a los ídolos de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

La historia de los Carter ha pasado de ser un éxito de las listas de pop a una crónica de sucesos recurrentes.

En poco más de una década, tres de los cinco hermanos que alcanzaron el estrellato han perdido la vida, dejando a Nick y Angel como los únicos sobrevivientes de un núcleo familiar que se desmoronó tras alcanzar la celebridad.

Lo que para muchos es una "maldición", para otros es el resultado documentado de una infancia sin estructura, donde el dinero y la presión mediática sustituyeron el cuidado parental básico.

La cadena de tragedias comenzó en 2012 con Leslie Carter, quien falleció a los 25 años por una sobredosis de medicamentos recetados. Una década después, en noviembre de 2022, Aaron fue hallado sin vida en su bañera debido a una combinación de drogas e inhalantes; el cantante de "I Want Candy" nunca pudo superar sus problemas de salud mental ni su adicción.

El ciclo se repitió en diciembre de 2023, cuando Bobbie Jean murió a los 41 años en condiciones similares, sumando una nueva pérdida al historial de una familia que ha enterrado a más de la mitad de sus hijos.

Un ambiente doméstico fracturado

Los problemas de los Carter no surgieron con la fama, sino que se profundizaron con ella. Nick, el mayor, ha relatado que crecieron en un hogar marcado por las peleas constantes de sus padres y el abuso de sustancias desde temprana edad.

Esta falta de seguridad emocional creó rivalidades extremas entre los hermanos; según familiares cercanos, los padres alentaban la competencia entre Nick y Aaron para ver quién era "mejor estrella".

Este resentimiento acumulado impidió que los hermanos se reconciliaran, llegando incluso a interponer órdenes de restricción antes de que las muertes ocurrieran.

Quienes vivieron de cerca el ascenso de los hermanos coinciden en que la estructura familiar no estaba preparada para el éxito masivo.

"Mis hermanos y yo no fuimos criados de forma normal. Mis padres nos amaban, pero no demostraban ese amor de forma que nos hiciera sentir protegidos. La fama y el dinero terminaron por destruirnos por completo", declaró Nick Carter al analizar el destino de sus consanguíneos.

Por su parte, allegados que observaron el comportamiento de los hermanos menores recalcan el peso de la herencia emocional recibida.

"Es una tragedia ver cómo uno tras otro han caído en los mismos patrones. Aaron admiraba a Nick, pero la enfermedad mental y la adicción lo empujaban a atacar a su propia sangre. Fue un grito de auxilio que nunca fue atendido a tiempo", señaló Gary Madatyan, amigo de la familia y testigo de los últimos días de Aaron.

Visite nuestra sección de Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube