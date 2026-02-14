Año Nuevo Chino: Mastantuono se vuelve viral por imitar el estilo de Messi

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid ha lanzado una campaña especial en sus plataformas digitales para celebrar la llegada del Año Nuevo Chino. Sin embargo, la estrategia de marketing para conectar con el mercado asiático tomó un giro inesperado gracias a Franco Mastantuono. El joven argentino se convirtió en el centro de las bromas tras negarse —voluntaria o involuntariamente— a pronunciar una sola palabra en mandarín.

En el videoclip distribuido por el club merengue para dar la bienvenida al Año del Caballo, Mastantuono aparece sonriente enviando sus mejores deseos. Lo curioso del caso es que, a diferencia de lo que suele esperarse en este tipo de contenidos institucionales, el mediocampista realizó su intervención completamente en español, sin intentar siquiera una frase breve en el idioma local.

La reacción de los aficionados en redes sociales fue inmediata. Los internautas no tardaron en trazar un paralelismo con Lionel Messi, recordando las épocas en las que el astro rosarino realizaba campañas similares para el FC Barcelona y mantenía siempre su idioma natal, ignorando cualquier pedido de hablar en chino.

Esta actitud ha sido bautizada con humor como una "herencia argentina" en Europa. Las redes sociales se inundaron de memes y comentarios que celebran la naturalidad del jugador. Lejos de ser visto como una falta de cortesía, el gesto ha reforzado la simpatía que despierta el joven talento entre la hinchada blanca, que destacó la dificultad del idioma asiático como una barrera insalvable.

El video forma parte de la agresiva expansión comercial del Real Madrid en Asia, uno de sus mercados más lucrativos. Habitualmente, las figuras del primer equipo participan en estos saludos para fidelizar a millones de seguidores. En esta ocasión, aunque el objetivo era la promoción institucional, el impacto terminó siendo humorístico y global.

Mastantuono ha logrado ser tendencia una vez más, aunque en esta oportunidad no ha sido por sus regates o goles en el Bernabéu. Su saludo "a la argentina" cumplió con la meta principal del club: generar una interacción masiva y mantener la marca en la conversación global, demostrando que, a veces, la autenticidad vende más que un guion ensayado.

