EEUU intercepta en el Atlántico al tanquero "Bela 1" tras tres semanas de persecución

Moscú calificó la acción como una "violación flagrante del derecho internacional" y del principio de jurisdicción de bandera

Por Yudeima Sotillo
Fuerzas especiales de la Guardia Costera y el Comando Europeo de Estados Unidos (USEUCOM) interceptaron y abordaron  este miércoles al tanquero petrolero Bela 1 (recientemente renombrado como Marinera), poniendo fin a una dramática persecución transatlántica que inició a mediados de diciembre en aguas del Caribe.

El buque está ahora bajo control de agentes federales estadounidenses y, según datos de rastreo marítimo, ha cambiado su rumbo hacia el este-sureste, posiblemente con destino a un puerto bajo jurisdicción de un aliado de la OTAN para su procesamiento legal.

Noticia en desarrollo

 

Miércoles 07 de Enero - 2026
