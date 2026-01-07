EEUU intercepta en el Atlántico al tanquero "Bela 1" tras tres semanas de persecución

Suscríbete a nuestros canales

Fuerzas especiales de la Guardia Costera y el Comando Europeo de Estados Unidos (USEUCOM) interceptaron y abordaron este miércoles al tanquero petrolero Bela 1 (recientemente renombrado como Marinera), poniendo fin a una dramática persecución transatlántica que inició a mediados de diciembre en aguas del Caribe.

El buque está ahora bajo control de agentes federales estadounidenses y, según datos de rastreo marítimo, ha cambiado su rumbo hacia el este-sureste, posiblemente con destino a un puerto bajo jurisdicción de un aliado de la OTAN para su procesamiento legal.

Noticia en desarrollo

