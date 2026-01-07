Petróleo venezolano: ¿Por qué es tan codiciado por las refinerías en EEUU?

Suscríbete a nuestros canales

Un análisis del diario británico The Guardian señala que las refinerías de la Costa del Golfo de Estados Unidos aparecen como las principales ganadoras tras las recientes medidas de la administración Trump respecto a Venezuela.

A pesar del crecimiento de la producción interna mediante el fracking, las plantas estadounidenses dependen de las características específicas del crudo venezolano para su funcionamiento óptimo, informó BancayNegocios.

Estas plantas fueron construidas para procesar crudos densos y con alto contenido de azufre, típicos de América Latina, y no el petróleo ligero generado por los yacimientos de esquisto en Estados Unidos.

Características del crudo venezolano

El crudo de Venezuela es descrito como "particularmente denso y pegajoso", una condición que lo hace parecer un "alquitrán semisólido".

Esta densidad es la "dieta perfecta" para estas instalaciones. El uso de petróleo ligero en plantas diseñadas para crudo pesado reduce la eficiencia en la producción de insumos esenciales como diésel, combustible para aviones y derivados petroquímicos.

Impacto económico y laboral del procesamiento de crudo

La industria de refinación es un motor económico relevante. Según datos de Oxford Economics, estas plantas emplean directamente a 80.000 personas y sostienen más de tres millones de empleos indirectos.

Actualmente, los analistas estiman que estas instalaciones pueden recibir de inmediato un millón de barriles diarios adicionales desde Venezuela. Esta integración permitiría sustituir el crudo pesado de Canadá, que conlleva mayores costos de transporte, y captar envíos que antes se dirigían a China.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube