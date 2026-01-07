Delcy Rodríguez ratifica a la AN como el espacio legítimo para el diálogo y la búsqueda de acuerdos

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, saludó formalmente la instalación del nuevo Período Legislativo 2026–2031 de la Asamblea Nacional, destacando que el proceso se realizó en estricto cumplimiento del mandato constitucional.

“Felicitamos a su Junta Directiva, encabezada por el diputado Dr. Jorge Rodríguez, como presidente; Pedro Infante, como primer vicepresidente; y Grecia Colmenares, como segunda vicepresidenta”, indicó en su cuenta de Instagram.

Enfatizó que el Parlamento Nacional se mantiene como el espacio "legítimo e idóneo" para el ejercicio del diálogo político entre los venezolanos.

Asimismo, señaló que este nuevo ciclo debe basarse en el respeto y la responsabilidad para alcanzar acuerdos que garanticen el bienestar de la República.

Finalmente, Rodríguez aseguró que el Ejecutivo Nacional mantendrá un "relacionamiento activo y efectivo" con el Poder Legislativo, “en aras de garantizar las leyes que requiere la nación para garantizar la paz, el desarrollo y la independencia nacional”.