Tarek William Saab: “La inmunidad presidencial de Nicolás Maduro es una norma fundamental del Derecho Internacional”

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, se pronunció este martes sobre la situación jurídica de Nicolás Maduro tras los recientes acontecimientos que lo vinculan a procesos en tribunales extranjeros.

En su declaración, el titular del Ministerio Público afirmó que cualquier intento de detención o enjuiciamiento fuera de las fronteras venezolanas constituye una violación directa a la soberanía nacional y a los tratados globales.

Inmunidad de jurisdicción y rango constitucional

Durante su intervención, Saab subrayó que la figura del Jefe de Estado goza de una inmunidad de jurisdicción que "no es una prerrogativa personal", sino un principio de rango constitucional y una norma imperativa del derecho internacional público.

"La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el derecho internacional establecen que Nicolás Maduro cuenta con inmunidad absoluta por su cargo. Ningún tribunal extranjero tiene competencia para arrestar o enjuiciar a un presidente en ejercicio", aseveró el Fiscal.

Tarek William Saab denunció que las acciones emprendidas contra el mandatario representan la "agonía del derecho internacional", señalando que se ha sentado un precedente peligroso donde las potencias ignoran la inmunidad diplomática y soberana.

Por otra parte, informó lque el Ministerio Público designó tres fiscales nacionales para investigar las consecuencias y bajas (civiles y militares) derivadas de las operaciones extranjeras en territorio venezolano.

