Así amanece la frontera de Táchira con Colombia este 6 de enero: detalles aquí

Suscríbete a nuestros canales

La frontera entre el estado Táchira y Colombia se mantiene este 6 de enero bajo un escenario de normalidad, según el más reciente balance oficial reportado hace 21 horas.

Las autoridades migratorias confirmaron que no se presentan alteraciones relevantes en los pasos formales, lo que permite la continuidad de las actividades habituales en esta zona limítrofe clave para ambos países.

De acuerdo con los datos disponibles, los movimientos de personas no superan los niveles de alerta establecidos. Esto refleja que, pese al constante tránsito fronterizo, la dinámica se desarrolla de forma controlada y estable, con presencia institucional permanente y operativos regulares en los puntos de control.

Uno de los indicadores más importantes es el flujo pendular, que corresponde a ciudadanos que cruzan la frontera de manera frecuente por razones laborales, comerciales o personales.

Actualmente, el promedio diario ronda los 73.000 movimientos, una cifra considerada habitual para esta región y que no evidencia incrementos fuera de lo normal.

Durante los últimos cinco días se registraron cerca de 4.981 movimientos de ciudadanos venezolanos por los pasos fronterizos. El balance muestra un comportamiento equilibrado entre entradas y salidas, lo que sugiere estabilidad en los desplazamientos y ausencia de flujos extraordinarios en el corto plazo.

Comportamiento por regiones fronterizas

El monitoreo regional también confirma un escenario estable, con cifras que reflejan leves variaciones sin impacto significativo:

Regional Oriente: más de 66.700 entradas y un número similar de salidas.

Regional Orinoquía: saldo positivo con mayor número de entradas que salidas.

Regional Guajira: flujos normales, aunque con comercio reducido.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube