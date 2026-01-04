Aeropuerto de San Antonio reabre rutas aéreas: estas aerolíneas vuelan desde este 4 de enero

Suscríbete a nuestros canales

El Aeropuerto Internacional Cipriano Castro retomó sus operaciones este domingo 4 de enero en San Antonio del Táchira, municipio Bolívar.

La reapertura del terminal aéreo permitió restablecer la conectividad de la zona fronteriza, luego de la suspensión registrada el sábado por los sucesos ocurridos en el país.

Desde tempranas horas, el aeropuerto volvió a mostrar movimiento de pasajeros y personal operativo, según informó Jonathan Maldonado del medio La Nación Web.

A partir de las 6:30 de la mañana comenzaron a arribar los primeros viajeros a las instalaciones aeroportuarias. Para esta jornada se estableció una programación especial con cinco vuelos comerciales, distribuidos a lo largo del día:

Tres vuelos en horario matutino

Dos vuelos programados para la tarde

La suspensión de vuelos ocurrió el sábado como medida preventiva, lo que alteró la dinámica aérea y comercial de la frontera tachirense.

Pasajeros con itinerarios programados se vieron obligados a reprogramar sus traslados, mientras que sectores vinculados al transporte y comercio registraron afectaciones.

Aerolíneas que operan desde el Cipriano Castro

Conviasa

Rutaca

Estelar

Turpial

