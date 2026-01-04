Pronóstico Inameh: se esperan lloviznas con actividad eléctrica para este domingo 4 de enero

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este domingo predominará el cielo con pocas nubes en gran parte del territorio nacional.

Según el reporte para el 4 de enero, el transporte de humedad por los vientos y el calor del día provocarán lluvias en varias regiones, especialmente durante la tarde y la noche.

En las zonas montañosas y el occidente del país se sentirá un descenso marcado en las temperaturas, mientras que en los llanos el calor será intenso.

El Inameh recomienda a los ciudadanos estar atentos a los cambios repentinos en las condiciones del tiempo, especialmente en las zonas donde se prevén descargas eléctricas.

Lluvias y tormentas por regiones

Durante la mañana se esperan chubascos en el Zulia, los Andes, Apure y el Esequibo. Para la tarde, las precipitaciones se extenderán a Bolívar, Amazonas y Sucre.

En los estados del occidente y el sur del país, estas lluvias podrían venir acompañadas de actividad eléctrica. Para la Gran Caracas, Falcón y Yaracuy no se descartan lloviznas aisladas al final del día.

Frío intenso en los Andes y calor en los Llanos

El contraste térmico será evidente hoy. Mérida registrará las temperaturas más bajas del país, alcanzando niveles de entre 4°C y 7°C.

Por el contrario, en ciudades como San Juan de los Morros, San Carlos y Puerto Ayacucho, el calor será fuerte con máximas que llegarán a los 38°C.

El tiempo en la Gran Caracas

En la capital y los estados vecinos (Miranda y La Guaira), la mañana inició con nubosidad y algunas lloviznas en la zona costera y el este de la ciudad.

Después del mediodía, se espera que las nubes se concentren en las montañas, pudiendo generar lluvias dispersas. La temperatura máxima en el valle de Caracas será de 27°C, mientras que en las zonas altas bajará hasta los 14°C.

Datos del día

El sol se ocultará a las 6:18 de la tarde y la Luna se encuentra actualmente en fase de salida de su estado de Luna Llena.

