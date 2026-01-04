Militares heridos relatan cómo fue el ataque de EEUU en La Carlota este 3 de enero: conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Al menos dos de los militares que resultaron heridos durante los bombardeos perpetrados la madrugada de este sábado 3 de enero en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, ubicada en La Carlota, relataron cómo fueron los intensos momentos de tensión que vivieron.

Durante una entrevista con el medio Telesur, el Sargento Mayor de Tercera, Ricardo Salazar y el Sargento Francisco Machillanda, ambos del Batallón Rivas, revelaron detalles del ataque.

Bombardean Base Militar de La Carlota

De acuerdo con el relato de Salazar, al principio escuchó la explosión y posteriormente "puros silbidos, no escuché un helicóptero, nada de eso". Agrega que se preparó con su arma antiaérea portátil Igla-S y cuando la montó en su hombro "cayó una bomba al lado y salí volando con el soldado y con el Sargento Primero Wilfredo", resaltando que éste último no perdió la conciencia y los pudo mover del lugar.

Ellos se encontraban en la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas (Unefa), sede ubicada al lado de la base militar de La Carlota.

Sobre sus heridas, indicó que tiene una esquirla incrustrada en su pierna y que aunque quiso quedarse en el lugar, lo mandaron a atender su herida, al igual que los otros compañeros lesionados durante el bombardeo.

Defienden unidad en La Carlota

Por su parte, el Sargento Francisco Machillanda, del Batallón Rivas, informó que militares estadounidenses llegaron en un helicóptero y querían tomar la unidad donde el se encontraba junto a sus compañeros de batallón.

Machillanda señaló que ellos atacaron primero, sin embargo, señala que no iban a permitir que los estadounidenses tomaran la unidad.

"Nosotros defendimos la unidad", señaló Machillanda, a lo que agregó que "cuando el helicóptero iba bajando nosotros tuvimos que accionar" ya que estaban distribuidos en la unidad.

"Vieron que había personal distribuido en varios lugares" de la unidad y se fueron ya que no podían tomar la unidad.

