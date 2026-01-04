Presidente de Avior: A partir de este 4 de enero se reactivarán los vuelos nacionales en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Avior Airlines, Juan Bracamonte, anunció que a partir del domingo 4 de enero de 2026, la aerolínea retomará sus rutas dentro del territorio nacional.

La medida busca aliviar el colapso de transporte y permitir el retorno de miles de ciudadanos que quedaron varados tras las festividades de Año Nuevo, debido cierre total de operaciones aéreas registrada este sábado 3 de enero debido a la situación de orden público y militar que atraviesa el país.

Comunicado

El comunicado oficial de la aerolínea enfatiza que el restablecimiento de los vuelos se realizará bajo estrictos controles de seguridad y en coordinación con las autoridades aeronáuticas, dada la vigencia del Estado de Conmoción Exterior.

La situación que atraviesa nuestro país ha generado el cierre temporal de aeropuertos nacionales e internacionales, por lo que hoy, 3 de enero, todos nuestros vuelos permanecen suspendidos. Nos complace informar que, a partir de mañana, los vuelos nacionales estarán activos nuevamente. Este reinicio marca el inicio de un retorno progresivo a la normalidad, siempre bajo estrictos controles de seguridad. Pedimos calma y paciencia a nuestros pasajeros mientras avanzamos en este proceso, cita el comunicado emitido a traves de la red social X.

Se ha confirmado que los vuelos desde y hacia Porlamar están asegurados. Esto es vital para garantizar el regreso de los turistas que se encontraban en la isla al momento del cierre de aeropuertos.

El equipo de operaciones trabaja en la reprogramación de itinerarios para conectar a Caracas (Maiquetía) con:

Barcelona y Puerto Ordaz.

Barquisimeto y Las Piedras.

El Vigía y Maracaibo.

Nuestro equipo de@aviorairlines trabaja arduamente en la reprogramación de rutas nacionales para atender a los pasajeros en distintas ciudades de Venezuela (Caracas, Barcelona, Puerto Ordaz, Porlamar, Barquisimeto, Las Piedras, El Vigía y Maracaibo). En la Isla de Margarita confirmamos que los vuelos están asegurados, garantizando la salida de quienes se encuentran allí realizando turismo. Les pedimos mantener la serenidad, ya que estamos enfocados en que el regreso se lleve a cabo de la manera más segura y eficiente posible.

Vuelos Internacionales

A diferencia de las rutas nacionales, los vuelos hacia el exterior, como las rutas a Bogotá y Curazao, se mantienen en fase de planificación técnica.

Avior aclaró que su reactivación depende exclusivamente de la autorización oficial de las autoridades competentes, considerando que el espacio aéreo ha estado sujeto a restricciones severas tras los eventos militares del fin de semana.

Al mismo tiempo, avanzamos en la planificación de vuelos internacionales (#Curazao, #Bogotá y sus conexiones posteriores), que se activarán en cuanto recibamos la autorización correspondiente. Les invitamos a mantenerse atentos a nuestras cuentas oficiales de@aviorairlines,donde compartiremos más actualizaciones.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube