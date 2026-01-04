Maduro le habla en inglés a oficiales en la oficina de la DEA: esto les dijo

La noche de este sábado se dieron a conocer los momentos posteriores a la llegada del presidente Nicolás Maduro a Nueva York, tras ser capturado por fuerzas especiales estadounidenses en Caracas durante la madrugada de este sábado 3 de enero.
En uno de los audiovisuales más compartidos, se observa a Maduro bajo una estricta custodia de agentes federales mientras es escoltado hacia el interior de las instalaciones. En el video se le escucha decir brevemente a los presentes: “Good evening, Happy New Year (Buenas noches, feliz año nuevo)”.
¿Cuáles son los cargos por los que EEUU acusa a Nicolás Maduro?
De acuerdo con una publicación de la Fiscal General de EEUU, Pamela Bondi, el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores serían imputados en el Dsitritu Sur de Nueva York.
Adicionalmente, detalló que los cargos imputados contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, son los siguientes:
- Conspiración narcoterrorista
- Conspiración para importar cocaína
- Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos
- Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra EEUU
Asimismo, señaló que Maduro y Flores serán juzgados según las leyes de la "justicia estadounidense, en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses".
Visite nuestra sección Nacionales
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube