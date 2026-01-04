Maduro le habla en inglés a oficiales en la oficina de la DEA: esto les dijo

Suscríbete a nuestros canales

La noche de este sábado se dieron a conocer los momentos posteriores a la llegada del presidente Nicolás Maduro a Nueva York, tras ser capturado por fuerzas especiales estadounidenses en Caracas durante la madrugada de este sábado 3 de enero.

En uno de los audiovisuales más compartidos, se observa a Maduro bajo una estricta custodia de agentes federales mientras es escoltado hacia el interior de las instalaciones. En el video se le escucha decir brevemente a los presentes: “Good evening, Happy New Year (Buenas noches, feliz año nuevo)”.