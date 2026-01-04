Gobierno

Maduro le habla en inglés a oficiales en la oficina de la DEA: esto les dijo

El jefe de Estado y su esposa Cilia Flores serían imputados, de acuerdo con la Fiscal General de EEUU, Pamela Bondi

Por Genesis Carrillo
Sabado, 03 de enero de 2026 a las 10:29 pm

La noche de este sábado se dieron a conocer los momentos posteriores a la llegada del presidente Nicolás Maduro a Nueva York, tras ser capturado por fuerzas especiales estadounidenses en Caracas durante la madrugada de este sábado 3 de enero.

En uno de los audiovisuales más compartidos, se observa a Maduro bajo una estricta custodia de agentes federales mientras es escoltado hacia el interior de las instalaciones. En el video se le escucha decir brevemente a los presentes: “Good evening, Happy New Year (Buenas noches, feliz año nuevo)”. 

¿Cuáles son los cargos por los que EEUU acusa a Nicolás Maduro?

De acuerdo con una publicación de la Fiscal General de EEUU, Pamela Bondi, el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores serían imputados en el Dsitritu Sur de Nueva York.

Adicionalmente, detalló que los cargos imputados contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, son los siguientes:

  • Conspiración narcoterrorista
  • Conspiración para importar cocaína
  • Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos
  • Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra EEUU

Asimismo, señaló que Maduro y Flores serán juzgados según las leyes de la "justicia estadounidense, en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses".

 

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
México
Nueva York
Brasil
Sabado 03 de Enero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América