Venezuela califica de "insolentes" las declaraciones de Macron sobre una transición política en el país

El Gobierno de Venezuela calificó de “insolentes” las declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre una transición liderada por el opositor Edmundo González Urrutia en el país.

A través de un comunicado oficial, la Cancillería venezolana rechazó lo que considera una "intromisión persistente" en los asuntos internos de la nación por parte del mandatario francés.

“Venezuela rechaza de la forma más enérgica posible las insolentes declaraciones emitidas por el Presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, las cuales constituyen una intromisión inadmisible en los asuntos internos de un Estado soberano y una muestra de profundo desconocimiento de la realidad política, institucional y social del país”, dijo en la misiva.

En tal sentido, anunció que tomará las acciones diplomáticas que considere pertinentes en el marco de la evaluación de las relaciones con Francia.

Al tiempo que ratificó que Venezuela “cuenta” con su presidente constitucional, Nicolás Maduro, y sus instituciones.

