Así se encuentra Fuerte Tiuna este sábado 3 de enero

Fuerte Tiuna, considerado uno de los principales complejos militares de Venezuela, se mantiene bajo resguardo mientras el país permanece atento a nuevos pronunciamientos 

Sabado, 03 de enero de 2026 a las 02:26 pm
Durante la madrugada de este 3 de enero, comenzaron a circular imágenes y videos sobre los diversos ataques de Estados Unidos a Venezuela en diferentes puntos del país.

Una de las zonas afectadas por dichos ataques fue el Fuerte Tiuna, así se pudo apreciar en el material fue difundido horas después de los hechos, generando impacto en redes sociales y plataformas digitales.

En los registros audiovisuales se observan áreas del complejo militar con afectaciones visibles. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han ofrecido un balance oficial detallado sobre los daños registrados en el lugar.

 

Las imágenes se difundieron a través de la cuenta de Instagram @jesusmedinaezaine, en medio de un clima de tensión nacional, luego de los bombardeos reportados en distintas zonas del país.

 

