Oficialismo convoca concentración en Caracas y Miranda este 3 de enero: aquí los detalles

Este sábado, se reportaron movilizaciones desde las primeras horas de la mañana para exigir la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores.

De acuerdo con información oficial, ambos fueron retenidos por militares estadounidenses durante la madrugada de este 3 de enero.

La situación generó una reacción en las calles tras conocerse que el traslado se produjo en medio de ataques aéreos que afectaron diversas bases militares y zonas civiles.

Los reportes indican que los bombardeos se concentraron en áreas estratégicas de Caracas, La Guaira, Miranda y Aragua.

Concentraciones en Caracas

Bajo el grito de “¡Devuelvan a Maduro!”, las personas salieron a las calles para rechazar lo que consideran un secuestro y una agresión directa contra el país.

Los movimientos populares aseguran que este hecho vulnera el derecho de los ciudadanos a elegir a sus gobernantes y califican la acción extranjera como una violación a la libertad nacional.

Puntos de concentración

Las protestas más grandes se registran actualmente en la avenida Urdaneta, en el centro de Caracas, y en la zona de Petare, en el estado Miranda.

En estos lugares, la gente se mantiene agrupada para mostrar su apoyo al mandatario venezolano y exigir que se garantice su regreso sano y salvo a sus funciones.

Exigencia de soluciones

Los manifestantes piden que se detengan de inmediato los ataques en el territorio nacional y que el gobierno de los Estados Unidos responda por el paradero del presidente.

Las organizaciones sociales declararon que se mantendrán en las calles de forma permanente hasta que se restablezca el orden.

