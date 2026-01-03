Cierre aéreo en el Aeropuerto de San Antonio: esto se sabe sobre el paso en la Frontera Colombia - Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades venezolanas ordenaron la suspensión inmediata de todas las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional Cipriano Castro, ubicado en San Antonio del Táchira.

Esta medida de última hora afectó la llegada de cinco vuelos y la salida de otros cuatro que estaban programados para este sábado, dejando paralizada la conexión aérea en la zona fronteriza.

Mientras el cielo permanece cerrado, el presidente colombiano, Gustavo Petro, reforzó la seguridad fronteriza con el despliegue de la Fuerza Pública y equipos de asistencia.

Cierre de operaciones en el Aeropuerto Cipriano Castro

La restricción en el aeropuerto de San Antonio se suma a las medidas de control tras los recientes acontecimientos en Venezuela.

Según reportes de medios locales, la suspensión de los nueve vuelos programados para hoy fue una decisión de las autoridades venezolanas que dejó vacías las pistas del terminal aéreo.

Hasta el momento, no se ha informado una hora estimada para la reactivación de las operaciones en esta terminal estratégica de la frontera.

Paso libre por los puentes internacionales

En contraste, los principales pasos terrestres como el Puente Internacional Simón Bolívar abrieron sus puertas a las 6:00 a. m. como es habitual.

Los ciudadanos han podido cruzar la frontera de manera peatonal y vehicular sin reportes de bloqueos o incidentes.

Las autoridades migratorias en Cúcuta confirman que, aunque hay una vigilancia reforzada, el paso se mantiene fluido para quienes necesitan transitar entre el departamento de Norte de Santander y el estado Táchira.

Respuesta del Gobierno de Colombia

El presidente Petro se mantiene en consejo de seguridad siguiendo los acontecimientos en Venezuela y expresó su rechazo a los ataques contra la soberanía del país vecino.

La orden presidencial de desplegar capacidad asistencial busca prevenir un colapso humanitario en caso de que la situación política derive en una entrada masiva de refugiados por las trochas y puentes de la región.

Por ahora, la prioridad del gobierno colombiano es mantener la vigilancia sin interrumpir el tránsito legal que se desarrolla con normalidad este sábado.

