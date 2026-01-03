En video: así lucen las calles y establecimientos en las diferentes regiones del país este 3 de enero

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 3 de enero, gran parte del país amaneció con escaso movimiento peatonal y vehicular, reflejando la cautela de los ciudadanos tras los hechos ocurridos durante la madrugada.

En la capital, calles y avenidas estratégicas, como Paseo Los Próceres, Avenida Baralt, La Candelaria y Avenida Lecuna, presentan presencia policial y escaso tránsito. Este despliegue de seguridad se produce tras el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump sobre un ataque a gran escala contra Venezuela y el presidente Nicolás Maduro.

Por su parte, gran parte de los comercios del Centro de San Cristóbal y otras zonas del estado Táchira permanecieron cerrados, dejando las principales avenidas casi vacías. Calles como Francisco Javier García de Hevia e Isaías Medina Angarita mostraron escaso tránsito de vehículos, mientras solo algunos supermercados, abastos y bodegas atendían a la población para la compra de alimentos esenciales.

No obstante, el orden se mantuvo en todo momento, con personas respetando los turnos y evitando aglomeraciones.

Asimismo, en la capital zuliana, desde la madrugada, cientos de marabinos realizaron compras nerviosas en supermercados y farmacias.

Varios usuarios manifestaron su temor a un desabastecimiento prolongado si la tensión política y militar persiste. La situación mantiene a ciudadanos atentos a los acontecimientos nacionales e internacionales.

