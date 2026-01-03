“Maduro estaba en una fortaleza”: Donald Trump revela detalles de los ataques a Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció su primera declaración sobre la operación militar contra Venezuela en una entrevista con Fox News.

En la llamada telefónica, Trump destacó el nivel de preparación y resguardo del presidente Nicolás Maduro, asegurando que se encontraba “como en una fortaleza”.

Trump explicó que la maniobra fue pospuesta días antes debido a condiciones climáticas que debían ser “perfectas” para ejecutar la operación. Según el presidente estadounidense, la acción se desarrolló sin pérdidas entre las fuerzas estadounidenses involucradas.

En sus declaraciones, Donald Trump aseguró que altos mandos militares le indicaron que ningún otro país en el mundo podría realizar una maniobra similar. Describió la operación con entusiasmo, comparándola con “ver un programa de televisión” desde su residencia.

El mandatario estadounidense también mencionó que el presidente Nicolás Maduro intentó negociar al final, pero que él rechazó cualquier acercamiento. Advirtió que los funcionarios leales al mandatario venezolano “tendrán un mal futuro” si continúan apoyándolo.

