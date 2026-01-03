Culmina reunión en Vicepresidencia con Padrino López, Hernández Lares y Delcy Rodríguez

Suscríbete a nuestros canales

A las 2:49 de la tarde de este sábado culminó una reunión en la sede de la Vicepresidencia de la República en Caracas, en la que participaron el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López; el comandante estratégico operacional, Domingo Hernández Larez, y la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, así lo anunció la cuenta en X, Eugenio G. Martínez.

Tras finalizar el encuentro, Vladimir Padrino López fue visto saliendo de la Vicepresidencia. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial con detalles sobre los temas abordados durante la reunión.

El encuentro se produce en medio de una jornada marcada por alta tensión nacional, luego de los acontecimientos registrados durante la madrugada de este 3 de enero, cuando se reportaron ataques de Estados Unidos contra Venezuela y diversas reacciones políticas y militares.

En las últimas horas, el país ha registrado despliegues de seguridad, reuniones de alto nivel y llamados oficiales a la calma.

