Trump "desliza" que Delcy Rodríguez podría estar durante la transición en Venezuela

El presidente Donald Trump anunció que el secretario de Estado, Marco Rubio, será el responsable de administrar los asuntos relacionados con Venezuela durante el proceso de transición a la democracia.

Rubio liderará este equipo de trabajo en conjunto con el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

"Por un período de tiempo las personas que están detrás de mí gobernarán Venezuela", indicó Trump en una rueda de prensa en Mar-a-Lago junto con Rubio, el secretario de Guerra, Pete Hegseth; el secretario del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, y el director de la CIA, John Ratcliffe.

Durante su declaración este 3 de enero, Trump reveló que la vicepresidenta del gobierno saliente, Delcy Rodríguez, ya mantiene canales de comunicación con Rubio y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades estadounidenses.

"Nadie va a tomar el poder. Tienen un vicepresidente (Delcy Rodríguez) que ha sido elegida por Maduro y ahora mismo ella es la vicepresidenta y supongo que es ahora la presidenta".

