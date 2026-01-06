Pronóstico Inameh: prevén lluvias en gran parte del país este 6 de enero

En Distrito Capital, Miranda y La Guaira se esperan precipitaciones en horas de la tarde

Por Yudeima Sotillo
Martes, 06 de enero de 2026 a las 07:45 am
El Inameh informa que para la jornada de hoy prevalecerán condiciones de nubosidad variable y probabilidades de precipitaciones en diversas regiones del país, influenciadas por la estabilidad atmosférica matutina y el aumento de la humedad hacia la tarde.

Pronóstico regional

Mañana: se estima nubosidad fragmentada con presencia de lluvias o lloviznas dispersas, especialmente en áreas de la Guayana Esequiba, Amazonas, Lara, los Andes, Falcón y Zulia.

Tarde y noche: se prevé un incremento progresivo de la cobertura nubosa. Se esperan precipitaciones de intensidad variable en:

Región Central y Capital: (Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Distrito Capital) Nubosidad parcial con lluvias aisladas después del mediodía, especialmente en zonas de montaña.

Occidente y Andes: Trujillo, Mérida, Táchira y Zulia mantendrán cielos nublados con chubascos.

Región Sur y Oriental: Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro y el este de Sucre.

Temperaturas extremas

Mínima: se registró una temperatura de 8°C en las zonas montañosas del estado Mérida durante la madrugada.

Máxima: se esperan valores cercanos a los 38°C en los Llanos Centrales, Occidentales y Amazonas después del mediodía, lo que eleva el riesgo de incendios forestales.

Por otra parte, se pronostica marejada en toda la franja costera venezolana, con olas que podrían alcanzar hasta 1 metro de altura.

Debido a las altas temperaturas en zonas del llano y el oriente (Anzoátegui, Monagas, Guárico), el Inameh advierte sobre un alto riesgo de propagación de incendios forestales.

