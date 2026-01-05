Comunicado

Alcaldía de Caracas hace llamado a comercios este 5 de enero: esto pidieron sobre cobros a la tasa BCV

La tasa oficial del dólar para este lunes es de 304,67 bolívares

Por Maria Isabel Rangel
Lunes, 05 de enero de 2026 a las 10:51 am
Alcaldía de Caracas hace llamado a comercios este 5 de enero: esto pidieron sobre cobros a la tasa BCV
Robert Lobo / Cortesía

En Caracas, las autoridades hicieron un llamado de atención a los comerciantes a retomar las actividades económicas con total normalidad y, además, hicieron énfasis en que el cobro debe ser según lo establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV).

El comunicado fue difundido por la Superintendencia Municipal de Administración y Recaudación (Sumar), adscrito a la alcaldía.

En sus redes sociales se puede leer que todos los comerciantes de Caracas deben dar inicio a la actividad económica.

¿Qué dijeron del dolar BCV en Caracas?

"Hacemos un llamado a todos los comerciantes de Caracas a dar inicio a la actividad económica, respetando el precio oficial del dólar establecido por el BCV. Esta acción es fundamental para garantizar la sostenibilidad económica del pueblo venezolano". indica la publicación de Sumar.

Además, señalan que los comercios cuentan con el respaldo y la seguridad de las instituciones municipales para continuar con sus jornadas de trabajo, siendo responsables con los precios publicados.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
México
Nueva York
Estados Unidos
Lunes 05 de Enero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América