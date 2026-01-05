Alcaldía de Caracas hace llamado a comercios este 5 de enero: esto pidieron sobre cobros a la tasa BCV

Suscríbete a nuestros canales

En Caracas, las autoridades hicieron un llamado de atención a los comerciantes a retomar las actividades económicas con total normalidad y, además, hicieron énfasis en que el cobro debe ser según lo establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV).

El comunicado fue difundido por la Superintendencia Municipal de Administración y Recaudación (Sumar), adscrito a la alcaldía.

En sus redes sociales se puede leer que todos los comerciantes de Caracas deben dar inicio a la actividad económica.

¿Qué dijeron del dolar BCV en Caracas?

"Hacemos un llamado a todos los comerciantes de Caracas a dar inicio a la actividad económica, respetando el precio oficial del dólar establecido por el BCV. Esta acción es fundamental para garantizar la sostenibilidad económica del pueblo venezolano". indica la publicación de Sumar.

Además, señalan que los comercios cuentan con el respaldo y la seguridad de las instituciones municipales para continuar con sus jornadas de trabajo, siendo responsables con los precios publicados.

