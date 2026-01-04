Corpoelec denuncia ataque al SEN: estas son las líneas afectadas en Caracas

La Coporación Eléctrica Nacional (Corporelec), denunció este domingo un ataque al Ssitema Eléctrico Nacional (SEN) el cual "derivó en el secuestro del presidente de la República, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores.
A través de sus diversas plataformas de comunicación, Corpoelec difundió un comunicado en el que también indicó cuáles son las líneas afectadas en Caracas.
Ataque contra el SEN
De acuerdo con el comunicado difundido por Corpoelec, se hace esta denuncia "ante el pueblo venezolano y la comunidad internacional" por el "ataque criminal perpetrado contra el Sistema Eléctrico Nacional", el cual formó parte "de una maniobra planificada" para el secuestro del mandatario y su esposa.
Asimismo, resalta que "este hecho constituye una agresión directa contra la soberanía nacional y un atentado contra la estabilidad institucional y la vida cotidiana de los venezolanos".
Adicionalmente, indica que el ataque contra el SEN afectó "gravemente las subestaciones Panamericana 69 kV y Escuela Militar 4.8 kV, dejando fuera de servicio las líneas OAM-Vega Caricuao-Panamericana 1 y 2 69 kV, y Junquito-Panamericana 1 y 2 69 kV".
Agrega que tras labores inmediatas, se "logró la recuperación de las infraestructuras eléctricas Granada, Caricuao, Paraíso, Pinar y Candilito, mientras continúan las labores de restablecimiento en Rincón, Escuela Militar, Chaguaramo, Santa Mónica, Colinas de Santa Mónica, Coche y Metro La Paz".
¿Cuáles líneas siguen afectadas?
En este sentido, señala que hasta las 3 de la tarde de este domingo, "la afectación persiste" en varios sectores, resaltando los siguientes:
- Los Rosales
- Prado de María
- Cementerio General del Sur
- Los Carmenes
- Los Castaños
- Colinas de Las Acacias
- Los Rosales
- Gran Colombia
- Las Luces
- Los Próceres
- Santa Mónica
- Ciudad Universitaria
- Colina de Los Chaguaramos
- Los Chaguaramos
- Valle Abajo
- Fuerte Tiuna
- Cumbres de Curumo
- Colinas de Bello Monte
- Colinas de Santa Mónica
- San Agustín del Sur
- Urb. Coracrevi
- Urb. La Rinconada
- Urb. Carlos Delgado Chalbaud
- Urb. Veredas de Coche
- Urb. Alberto Ravell
- Urb. Longaray
- Urb. Los Jardines del Valle
- Urb. Mariscal de Ayacucho
- Urb. Radio Valle
- Urb. San Andrés II
- Urb. San Antonio
- Urb. San Pedro
- Las Mayas
- Cochecito
- Nuevo Vegas
- Bruzual
- Canicito
- Las Malvinas
- Los Cardones
- San Andrés
- Vista Alegre
- Cerro Grande
- Zamora
- El Calvario
