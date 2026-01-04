Corpoelec denuncia ataque al SEN: estas son las líneas afectadas en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

La Coporación Eléctrica Nacional (Corporelec), denunció este domingo un ataque al Ssitema Eléctrico Nacional (SEN) el cual "derivó en el secuestro del presidente de la República, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores.

A través de sus diversas plataformas de comunicación, Corpoelec difundió un comunicado en el que también indicó cuáles son las líneas afectadas en Caracas.

Ataque contra el SEN

De acuerdo con el comunicado difundido por Corpoelec, se hace esta denuncia "ante el pueblo venezolano y la comunidad internacional" por el "ataque criminal perpetrado contra el Sistema Eléctrico Nacional", el cual formó parte "de una maniobra planificada" para el secuestro del mandatario y su esposa.

Asimismo, resalta que "este hecho constituye una agresión directa contra la soberanía nacional y un atentado contra la estabilidad institucional y la vida cotidiana de los venezolanos".

Adicionalmente, indica que el ataque contra el SEN afectó "gravemente las subestaciones Panamericana 69 kV y Escuela Militar 4.8 kV, dejando fuera de servicio las líneas OAM-Vega Caricuao-Panamericana 1 y 2 69 kV, y Junquito-Panamericana 1 y 2 69 kV".

Agrega que tras labores inmediatas, se "logró la recuperación de las infraestructuras eléctricas Granada, Caricuao, Paraíso, Pinar y Candilito, mientras continúan las labores de restablecimiento en Rincón, Escuela Militar, Chaguaramo, Santa Mónica, Colinas de Santa Mónica, Coche y Metro La Paz".

¿Cuáles líneas siguen afectadas?

En este sentido, señala que hasta las 3 de la tarde de este domingo, "la afectación persiste" en varios sectores, resaltando los siguientes:

Los Rosales

Prado de María

Cementerio General del Sur

Los Carmenes

Los Castaños

Colinas de Las Acacias

Gran Colombia

Las Luces

Los Próceres

Santa Mónica

Ciudad Universitaria

Colina de Los Chaguaramos

Los Chaguaramos

Valle Abajo

Fuerte Tiuna

Cumbres de Curumo

Colinas de Bello Monte

Colinas de Santa Mónica

San Agustín del Sur

Urb. Coracrevi

Urb. La Rinconada

Urb. Carlos Delgado Chalbaud

Urb. Veredas de Coche

Urb. Alberto Ravell

Urb. Longaray

Urb. Los Jardines del Valle

Urb. Mariscal de Ayacucho

Urb. Radio Valle

Urb. San Andrés II

Urb. San Antonio

Urb. San Pedro

Las Mayas

Cochecito

Nuevo Vegas

Bruzual

Canicito

Las Malvinas

Los Cardones

San Andrés

Vista Alegre

Cerro Grande

Zamora

El Calvario

