Turpial Airlines lanza comunicado sobre sus vuelos nacionales e internacionales: detalles

Turpial Airlines anunció la reactivación de sus operaciones aerocomerciales nacionales a partir de este domingo 4 de enero.

La información fue difundida mediante un comunicado oficial en Instagram dirigido a pasajeros, aliados comerciales y al público en general. Con esta medida, la aerolínea retoma progresivamente sus rutas dentro del territorio venezolano.

El objetivo es restablecer la conectividad aérea de manera organizada. En el mismo comunicado, Turpial Airlines precisó que las operaciones aerocomerciales internacionales se reiniciarán mañana lunes 5 de enero.

Estos vuelos se realizan conforme a los itinerarios previamente establecidos y autorizados por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC). La aerolínea destacó que mantiene coordinación permanente con la autoridad aeronáutica venezolana.

La empresa señaló que tanto los vuelos nacionales como internacionales se ejecutarán según la planificación aprobada. Los pasajeros podrán verificar sus horarios de salida y llegada a través de los canales oficiales de la aerolínea.

Como parte de sus indicaciones, la aerolínea recordó a los pasajeros la importancia de llegar con suficiente antelación al aeropuerto. Esta recomendación busca facilitar los procesos de chequeo y embarque.

Números de contacto de Turpial Airlines

0424-418-8475

0414-424-3645

0424-418-2155

