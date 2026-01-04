Padrino López aparece en vivo: esto dijo en su comunicado oficial de la Fuerza Armada

Suscríbete a nuestros canales

A través de un comunicado reciente, el Ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladímir Padrino López, apareció en directo a través de la red social de Telegram, donde rechaza los ataques recientes de Estados Unidos en Venezuela, alentando a la población además, de retomar la actividad comercial y laboral para mañana 5 de enero de 2026.

Su aparición se da en el contexto de los acontecimientos ocurridos en la madrugada de ayer 3 de enero, en los que se reportó un ataque contra el presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores.

En el comunicado, la institución militar condena de manera categórica los hechos, señalando:

"La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza contundentemente el cobarde secuestro del ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe y de su señora esposa, la primera dama Dra. Cilia Flores de Maduro; hecho perpetrado ayer sábado 3 de enero de los corrientes, luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad, soldados y ciudadanos inocentes".

La FANB califica el acto como una agresión grave y enfatiza su rechazo absoluto.

Padrino López también hizo referencia a la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del mismo día, mediante la cual se designa a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, para asumir temporalmente todas las atribuciones del Ejecutivo nacional.

Según el comunicado, esta medida se realiza "en estricto cumplimiento a lo preceptuado en nuestra Carta Magna, la ley sobre estados de excepción y la ley orgánica de seguridad de la nación".

El comunicado subraya la activación de medidas de seguridad y defensa a nivel nacional. Padrino López afirmó que el país se encuentra en estado de alerta ante la situación y que se ha implementado un despliegue operativo total.

"Activamos en la totalidad del espacio geográfico nacional y en perfecta fusión popular-militar-policial, la puesta en completo apresto operacional, a fin de integrar los elementos del poder nacional en la misión de enfrentar la agresión imperial".

Finalmente, Padrino López y la FANB llaman a la población a mantener la cohesión y la confianza en las instituciones.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube