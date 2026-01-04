Conatel desmiente suspensión de señal abierta a plantas televisivas: comunicado

Suscríbete a nuestros canales

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, conocida como Conatel, aclaró recientemente que no existe ninguna orden para apagar la señal de los principales canales de televisión abierta en el país.

Esta aclaración surge tras la difusión de mensajes engañosos en redes sociales que buscaban generar confusión entre los ciudadanos sobre la disponibilidad de los medios de comunicación.

La institución fue enfática al decir que las señales de Globovisión, Televen y Venevisión funcionan con total normalidad en la Gran Caracas y en el resto de los estados.

El origen de la falsa noticia

La falsa noticia que circuló por internet aseguraba que, debido a una supuesta emergencia, estos canales debían dejar de transmitir para proteger sus equipos y a su personal.

El texto falso incluso utilizaba el nombre de Conatel para intentar parecer real, afirmando que la medida era temporal hasta que las condiciones mejoraran.

Llamado a la calma

Ante esta situación, las autoridades pidieron a la población no creer en todo lo que leen en redes sociales y mucho menos compartir mensajes que no hayan sido verificados.

Recomendaron que, para evitar caer en engaños, las personas sigan únicamente las cuentas oficiales de las instituciones del Estado.

Señal garantizada

Finalmente, el organismo recordó que no se tomó ninguna medida de suspensión contra ninguna operadora de televisión.

Los canales antes mencionados continúan con su programación habitual, cumpliendo con su labor de informar y entretener sin ningún tipo de trabas legales o técnicas por parte del Gobierno.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube