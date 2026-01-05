Sumar insta a los comerciantes de Caracas a retomar las actividades económicas

Suscríbete a nuestros canales

La Superintendencia Municipal de Administración y Recaudación (Sumar), adscrito a la alcaldía de Caracas hizo un llamado a los comerciantes de la ciudad a retomar las actividades económicas.

A través de sus diversos canales de información, Sumar difundió un comunicado en el que da las indicaciones para el reinicio de las actividades comerciales en la ciudad capital.

Comunicado

De acuerdo con el comunicado difundido, hacen un llamado "a todos los comerciantes de Caracas a dar inicio a la actividad económica".

Asimismo, destaca la importancia de respetar "el precio oficial del dólar establecido por el BCV".

Resalta además que respetar la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), "es fundamental para garantizar la sostenibilidad económica del pueblo venezolano".

Medidas de seguridad en Caracas

En este sentido, indica el escrito que los comerciantes de Caracas podrán contar "con todo el apoyo y la seguridad de las Instituciones Municipales y Nacionales para llevar adelante esta tarea con responsabilidad y compromiso".

