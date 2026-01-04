Así se encuentran algunos terminales en el interior del país este 4 de enero

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 4 de enero, los principales terminales terrestres del centro y occidente de Venezuela iniciaron una reactivación paulatina de sus actividades.

Tras el periodo de festividades, las autoridades y gremios de transporte reportan un movimiento constante de pasajeros, aunque algunas rutas aún no operan a su máxima capacidad.

La situación varía según la región, mostrando una normalización total en estados como Yaracuy y Portuguesa, mientras que en la capital del país la oferta de viajes todavía es limitada.

Estado actual en Caracas: Terminal La Bandera

En la capital, la movilidad hacia el interior del país es reducida. Actualmente, el Terminal La Bandera solo cuenta con una unidad disponible para viajar hacia Valencia.

Se tiene previsto que, después del mediodía, se habiliten dos unidades adicionales: una con destino a Maracay y otra hacia San Juan de los Morros.

Movimiento en el Terminal de Maracay

En el estado Aragua, se observa un retorno gradual de las unidades de transporte público.

Los diferentes gremios de transportistas comenzaron a reincorporar sus vehículos a las rutas habituales, cubriendo tanto los traslados suburbanos (dentro del estado) como los interurbanos (hacia otras regiones).

Normalidad en Yaracuy: Terminal de Independencia

El terminal principal del estado Yaracuy trabaja con total normalidad. Conductores y autoridades locales confirmaron que hay disponibilidad para todos los destinos y que la totalidad de las rutas están operativas.

Sin embargo, en los terminales más pequeños de otros municipios del estado, se reporta poca afluencia de pasajeros y pocos vehículos disponibles.

Operatividad en el Terminal Acarigua-Araure

En el estado Portuguesa, el servicio se mantiene plenamente activo. Según la gerencia del terminal, aunque algunas líneas no están trabajando al 100%, el flujo de personas es constante.

Hasta el momento, se garantizaron salidas hacia Barinas, Valencia, Barquisimeto y Guanare. Además, las rutas internas del estado funcionan con regularidad para asegurar el traslado de los ciudadanos.

