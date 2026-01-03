Niños y adultos mayores son prioridad en situaciones de emergencia

Suscríbete a nuestros canales

En situaciones extremas, que ponen a prueba al ser humano más allá de las actividades cotidianas, los expertos hacen una serie de recomendaciones para afrontar de forma satisfactoria o lo menos traumáca estas eventualidades.

Durante y después de desastres naturales o situaciones violentas de magnitud, también es importante que la solidaridad entre familaires, amigos, vecinos y seres queridos.

Atentos con los menores y ancianos de la familia

En este contexto una de las prioridades de atención deben ser los adultos mayores y los niños, tomándose como personas vulnerables. También las personas enfermas o con discapacidad no pueden olvidarse, según sus necesidades.

El agua es otro elemento vital a tomar en cuenta. Se debe ahorrar, optimizar su uso y almacenar lo más que se pueda. Ha de ser un recurso indispensable durante y luego de la sttuación registrada.En este mismo sentido, los alimentos, sobre todo los de larga duración y que no necesiten cocción se presentan como insumo prioritario. Un ejemplo son los enlatados, como atún o sardinas.

Por otra parte, los expertos en situaciones de emergencia poinen el acento en la tecnología de uso personal. En este punto, contar con el celular con carga óptima de batería es indispensable. El uso de power banks ante un eventual apagón eléctrico.es otra recomendación.

En caso de producirse fallos de luz, los móviles deben colocarse en "modo ahorro", brillo bajo y solo usar en caso de estrictas emergencias.

La calma es importante en una conmoción

Aunque parezca difícil plantearlo, guardar la calma y procurar la tranquildad del entorno y la propia, resulta también una forma de protección ante situaciones extremas naturales o de violencia.

Manténgase informado por vías y canales confiables. Evite hacerse eco de las fake news o toda información no verificada.

