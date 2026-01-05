Así amanece Caracas este 5 de enero: centro de la ciudad con fuerte despliegue policial

Suscríbete a nuestros canales

A primeras horas de este lunes, reportan fuerte despliegue militar y policial en el centro de la ciudad de Caracas, específicamente en los alrededores del Palacio Federal Legislativo y Miraflores. Algunas calles amanecieron con acceso restringido.

"Centro de Caracas tomado por la PNB, GNB, CONAS y DGCIM. Hoy es la instalación de la nueva AN. Calles aún solas, aunque más movimiento de gente que va a sus trabajos. Algunas calles adyacentes al Palacio Legislativo están con paso restringido", detalló el periodista Robert Lobo, en su cuenta en X.

Para este 5 de enero, está prevista la instalación de la nueva Asamblea Nacional 2026 - 2031, de mayoría oficialista.

Autopista Regional del Centro

La Autopista Regional del Centro que conecta a Caracas con el centro y el Occidente de Venezuela, se encuentra despejada en ambos sentidos.

En cuanto al transporte público, se observan pocas unidades circulando, mientras que los sistemas de Metro y Ferrocarril prestan servicio con normalidad, aunque con leves retrasos.

Pocos comercios abiertos trabajando con restricciones de acceso a sus instalaciones.

