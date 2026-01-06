Parlamento

Asamblea Nacional notificará formalmente al Poder Ciudadano la instalación de su nueva junta directiva 2026

Por Genesis Carrillo
Lunes, 05 de enero de 2026 a las 11:50 pm
Asamblea Nacional notificará formalmente al Poder Ciudadano la instalación de su nueva junta directiva 2026

La Asamblea Nacional (AN) tiene previsto realizar este martes 6 de enero, el Acto de Notificación formal al Poder Ciudadano sobre la conformación de su Junta Directiva para el periodo legislativo 2026.

La actividad se llevará a cabo a las 11:00 de la mañana, en la sede principal del Ministerio Público (MP), ubicada en Parque Carabobo, Caracas. 

 

Este lunes, la AN realizó su instalación para el período 2026-2031, en la que quedó conformada por Jorge Rodríguez para la presidencia 2026-2027; Pedro Infante, primera presidencia y Grecia Colmenares, segunda vicepresidencia. 

En la secretaría fue elegida María Alejandra Hernández y en la subsecretaría José Omar Molina.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Nueva York
Estados Unidos
Lunes 05 de Enero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América