Comunicado

IVSS: Ataques de EEUU afectaron los almacenes de dos programas de salud en La Guaira

La institución acusó al presidente Donald Trump de “violar” la Carta de las Naciones Unidas

Por Genesis Carrillo
Lunes, 05 de enero de 2026 a las 07:13 pm
El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) informó que los bombardeos de Estados Unidos (EEUU), ocurridos en la madrugada del sábado 3 de enero, afectaron los almacenes del programa de diálisis y nefrología ubicados en La Guaira. 

Una acción que calificó, por medio de un comunicado, como un “intento deliberado de limitar el acceso” a tratamientos vitales a más de 9 mil pacientes renales que son beneficiados gratuitamente por la institución en las unidades de hemodiálisis y diálisis peritoneal. 

En tal sentido, el IVSS acusó al presidente de EEUU, Donald Trump, de “violar” la Carta de las Naciones Unidas y el derecho a la salud y a vivir en paz de los venezolanos. 

También llamó a la comunidad internacional a condenar lo que describió como una “acción criminal” contra programas sociales de salud.

Además, el IVSS reiteró su apoyo a Nicolás Maduro, quien junto a su esposa Cilia Flores, fue capturado por EEUU durante la madrugada de ese sábado.

 

Lunes 05 de Enero - 2026
