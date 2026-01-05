IVSS: Ataques de EEUU afectaron los almacenes de dos programas de salud en La Guaira

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) informó que los bombardeos de Estados Unidos (EEUU), ocurridos en la madrugada del sábado 3 de enero, afectaron los almacenes del programa de diálisis y nefrología ubicados en La Guaira.

Una acción que calificó, por medio de un comunicado, como un “intento deliberado de limitar el acceso” a tratamientos vitales a más de 9 mil pacientes renales que son beneficiados gratuitamente por la institución en las unidades de hemodiálisis y diálisis peritoneal.

En tal sentido, el IVSS acusó al presidente de EEUU, Donald Trump, de “violar” la Carta de las Naciones Unidas y el derecho a la salud y a vivir en paz de los venezolanos.

También llamó a la comunidad internacional a condenar lo que describió como una “acción criminal” contra programas sociales de salud.

Además, el IVSS reiteró su apoyo a Nicolás Maduro, quien junto a su esposa Cilia Flores, fue capturado por EEUU durante la madrugada de ese sábado.