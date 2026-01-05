Nicolás Maduro y Cilia Flores se declaran "no culpables" ante un tribunal federal en Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores comparecieron este lunes al mediodía ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Ambos se declararon "no culpables" de los cargos de narcoterrorismo y conspiración presentados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, según reportes de agencias de noticias como AP y EFE.

La audiencia, presidida por el juez federal Alvin Hellerstein, de 92 años, se realizó bajo extremas medidas de seguridad en el tribunal de Manhattan. La pareja llegó al recinto tras ser trasladada en helicóptero desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanecían bajo custodia desde su captura el pasado sábado en Caracas

Durante el acto judicial, que duró poco más de media hora, Maduro y Flores escucharon la lectura de los cargos a través de un sistema de traducción simultánea.

Nicolás Maduro enfrenta acusaciones de conspiración para importar cocaína a los EE. UU., posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos. "Soy inocente. Soy un hombre decente y el presidente de mi país", declaró con voz firme ante el juez.

Por sus parte, Cilia Flores fue acusada de cargos vinculados al apoyo logístico y financiero de la supuesta red criminal. Su defensa solicitó atención médica inmediata debido a posibles lesiones sufridas durante la operación de captura el fin de semana

Argumentos de la defensa

El equipo legal de la pareja, liderado por el abogado Barry Pollack, cuestionó formalmente la legalidad de la captura, calificándola como un "secuestro militar" y argumentando que Maduro goza de inmunidad soberana como jefe de Estado. Sin embargo, los fiscales federales reiteraron que el gobierno estadounidense no reconoce su legitimidad y procedieron con la solicitud de detención preventiva sin fianza.

El juez Hellerstein fijó la próxima audiencia para el 17 de marzo de 2026. Mientras tanto, ambos permanecerán recluidos en la prisión federal de Brooklyn

