Rusia pide a EEUU liberar a Nicolás Maduro y Cilia Flores

El ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, emitió un nuevo comunicado con respecto a los acontecimientos en relación con los acontecimientos Venezuela.

Su pronunciamiento se refiere específicamente a la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.



"Hacemos un llamamiento decidido al liderazgo estadounidense a que revise esta postura y libere al presidente legítimamente electo de un país soberano y a su esposa".



"Subrayamos la necesidad de crear condiciones para resolver cualquier problema existente entre EE.UU. y Venezuela mediante el diálogo".

Circulan las primeras imágenes de Maduro en manos del gobierno estadounidense

El presidente estadounidense, Donald Trump, realizó este sábado 4 de enero una rueda de prensa, ofreciendo detalles sobre la captura de Maduro y su esposa, un hecho que ha sido calificado por Caracas como un secuestro.

Por tal motivo, la vicepresidenta Ejecutiva; así como otros miembros del alto gobierno venezolano, exigen una prueba de vida y el retorno del presidente Maduro al país.

En sus declaraciones, enfatizó que Venezuela no cederá ante lo que calificó como ataques por parte de los Estados Unidos, reafirmando el compromiso de las instituciones con la soberanía nacional.

