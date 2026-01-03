Primeras imágenes sobre la llegada de Nicolás Maduro a Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

Las principales cadena de televisión estadounidenses reportan la llegada del presidente venezolano Nicolás Maduro a Nueva York.

El avión aterrizó este sábado 3 de enero a las 7 de la noche, hora local, confirmando su captura por parte del gobierno de Estados Unidos.

Hasta el momento de redactar esta nota, se desconoce si la primera dama venezolana, Cilia Flores, viajaba en el avión con él. Las imágenes un poco difusas, no dejan claro si ambos arribaron a EEUU para ser trasladados a una prisión Federal.

El gobierno venezolano, actualmente encabezado por la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, exige su liberación y retorno al país. Califican la acción como un secuestro que vulnera el derecho internacional.

A pesar de que Donald Trump, asegura que estará manejando Venezuela hasta tanto se produzca una transición ordenada, Rodríguez insiste en que el país no se rinde.

La operación de extracción del jefe de Estado venezolano y la primera dama, que comenzó cerca de las 2:00 a. m. con ataques de precisión en Caracas, fue descrita por Trump como un éxito absoluto.

"La vi literalmente como si hubiera visto un show televisivo. La vimos en una sala y seguimos todos los aspectos", afirmó el mandatario, añadiendo que el asalto fue de tal magnitud que "no se había visto algo así desde la Segunda Guerra Mundial".

Llegada de Maduro a Nueva York en imágenes

