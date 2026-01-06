Caracas

Marcha en apoyo a Maduro y Cilia Flores este 6 de enero: avenidas con acceso restringido

Por 2001

Martes, 06 de enero de 2026 a las 11:42 am
Marcha en apoyo a Maduro y Cilia Flores este 6 de enero: avenidas con acceso restringido

Para este martes, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha convocado la "Gran marcha de mujeres en apoyo a la primera combatiente Cilia Flores y al presidente Nicolás Maduro Moros", en Caracas.

La actividad que iniciará a las 12:30 p.m., tendrá su punto de partida en la Av. Libertador y culminará en las adyacencias del Palacio de Miraflores. 

Ante ello, la Av. Libertador está cerrada a la altura de Chacao. Asimismo, la Av. Urdaneta tiene paso restringido por la instalación de tarimas.

Se le recomienda a los conductores tomar previsiones. Tomar vías alternas como la Cota Mil para llegar al centro de Caracas desde el este.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Internacionales
Nueva York
Estados Unidos
tEXAS
salud
Martes 06 de Enero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América