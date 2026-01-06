Marcha en apoyo a Maduro y Cilia Flores este 6 de enero: avenidas con acceso restringido

Suscríbete a nuestros canales

Para este martes, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha convocado la "Gran marcha de mujeres en apoyo a la primera combatiente Cilia Flores y al presidente Nicolás Maduro Moros", en Caracas.

La actividad que iniciará a las 12:30 p.m., tendrá su punto de partida en la Av. Libertador y culminará en las adyacencias del Palacio de Miraflores.

Ante ello, la Av. Libertador está cerrada a la altura de Chacao. Asimismo, la Av. Urdaneta tiene paso restringido por la instalación de tarimas.

Se le recomienda a los conductores tomar previsiones. Tomar vías alternas como la Cota Mil para llegar al centro de Caracas desde el este.

