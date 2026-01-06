Actualidad

Así amanece Caracas este 6 de enero: centro de la ciudad con normalidad

Por 2001

Martes, 06 de enero de 2026 a las 09:07 am
Para este martes, la ciudad de Caracas amanece con aparente normalidad. Si bien aún hay poca presencia de personas en la calle, de a poco los caraqueños vuelven a su rutina, aunque muchas empresas siguen de vacaciones decembrinas.

El centro está completamente normal. La Av. Baralt, Urdaneta, Universidad, Capitolio, Av. Sucre, Catia y San Martin despejadas. Poca presencia policial y militar. Más transporte público circulando, mientras el Metro y Ferrocarril operan con normalidad.

Autopistas sin restricciones

La autopista Francisco Fajardo se encuentra despejada desde Plaza Venezuela hacia Caricuao en ambos sentidos. Asimismo, la autopista Regional del Centro y la Mariscal de Ayacucho también están sin restricciones de paso hacia la capital.

Pasadas las 8:00 a.m. reportan que el paso hacia la Av. Libertador desde Chacao está cerrado debido a una marcha que tendrá lugar a la altura de la CANTV.

Martes 06 de Enero - 2026
VENEZUELA
