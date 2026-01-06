Conozca los números de emergencia para comunicarse en caso de una eventualidad en la Gran Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Ante cualquier situación de riesgo, los ciudadanos deben estar informados sobre las instituciones que deben contactar en cada caso y tener a la mano los números de emergencia de las mismas.

Un accidente vial, laboral, e incluso, en el hogar, amerita que los ciudadanos contacten al personal calificado para brindar la asistencia adecuada. También deben hacerlo en casos de emergencias naturales o de otras índoles.

Números de emergencia en la Gran Caracas

Entre el personal que puede atender una emergencia se encuentran los equipos de rescate, bomberos, paramédicos, médicos, enfermeros, policías y otros profesionales.

Uno de los contactos que los caraqueños deben tener a su alcance es el del Cuerpo de Bomberos de Caracas. El general Pablo Antonio Palacios ha informado a través de las redes sociales que el número de teléfono a disposición de los ciudadanos ante cualquier emergencia es el 0212-5454545. También se puede contactar a las subestaciones del organismo a los contactos: 0212-5753332 / 0212-5751823 / 0212-3774019.

Además, Palacios ha explicado que los ciudadanos también pueden comunicarse al contacto de emergencia 911, donde existe una atención permanente durante las 24 horas del día.

También se puede contactar a los equipos de Protección Civil del Distrito Capital, cuyos contactos telefónicos son: 0212-5751829.

Otras instituciones a las que puede contactar en caso de emergencia:

- Grupo de Rescate Venezuela: 0212- 9774710

- Grupo de Rescate Caracas: 0212- 6156386 / 4154661

- Cuerpo de Emergencias Rescate y Transmisiones: 0212- 5454747

- Organización de Rescate Humboldt: 0212- 2342234 / 0414-9262139

- Socorristas Cruz Roja: 0212- 5714713.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube