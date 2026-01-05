En Caracas: inauguran nuevo centro académico vascular

Con el fin de apalancar nuevas tendencias y enseñar los avances en el diagnóstico y cura de las enfermedades vasculares, fue inaugurado en la ciudad de Caracas las nuevas instalaciones para estudios de postgrados de Angios Instituto Vascular. La nueva unidad cuenta con espacios para estudios de especialización, afianzada en la experiencia del instituto, que desde el 2004 opera en la ciudad de Caracas. NOTAS RELACIONADAS Fácil y saludable: prepara estas tortitas de espinacas para el desayuno y comienza el día con energía Departamento de Salud revela qué nombres prefieren los neoyorquinos: los dos primeros te sorprenderán ¿Estás embarazada?: evita comer grandes cantidades de estas frutas y no arriesgues tu salud Las instalaciones se encuentran en la urbanización Chuao y están bajo la dirección del fundador de Angios Vascular, el especialista Tomás Alberti



“La idea de Angios es tener una estructura no solo asistencial, sino además docente, porque ambas áreas van casadas en nuestra formación como médico. Las instalaciones de este nuevo edificio estarán destinadas para el posgrado en Cirugía Vascular”, explicó Tomás Alberti.



El edificio consta de consultorios para la atención de pacientes, sala de conferencia, salones de clases, auditorio y la biblioteca Josep Lanes, que tiene un extenso catálogo de bibliografía especializada, recopilado durante estos últimos tres años.



“La biblioteca lleva el nombre de mi profesor, quien reside ahora en Miami y fui su alumno mientras realicé mi posgrado en Cirugía General, en el Hospital Universitario de Caracas”, agrega Alberti.



Hugo Navas, presidente de la Sociedad Venezolana de Flebología, indicó que la puesta en escena del instituto es un ejemplo para la formación de médicos especializados. “Es admirable que el doctor Tomás Alberti siga adelante. Él ha sido un tremendo ejemplo y un empuje para la generación que viene detrás. Nuestro compromiso es seguir animándolo para que siga formando y capacitando especialistas como lo ha hecho hasta ahora”.

Alberti es un reconocido médico cirujano graduado en la Universidad del Zulia (1.988). Es Cirujano Cardiovascular y Endovascular y está especializado en Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, que es el área dedicada al diagnóstico de enfermedades del sistema circulatorio: venas, arterias y vasos linfáticos.