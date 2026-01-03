Suscríbete a nuestros canales

Las espinacas son una verdura de hija verde oscura que puede ingerirse hasta en el desayuno, pes es un superalimento bajo en calorías y rico en vitaminas A, C, K, folato, y minerales como, hierro, magnesio y potasio, que favorecen la salud ocular, ósea, digestiva y cardiovascular.

Además, gracias a su riqueza en nutrientes aporta energía y vitalidad. Su contenido de hierro combate el cansancio y su fibra y proteínas estimulan el metabolismo, refiere la Inteligencia Artificial.

Una manera de aprovechas todos sus beneficios es incluirla de manera habitual en la dieta, si no sabes cómo hacerlo, las tortitas para el desayuno son una buena opción. Te compartimos la receta publicada en El Mueble.

¿Qué necesitas para hacer tortitas de espinaca?

Ingredientes

- Espinacas (3 puñados)

- Bebida de almendras (190 ml)

- Chía (2 cucharadas)

- Agua (6 cucharadas)

- Harina de trigo sarraceno (130 g)

- Espirulina (1 cucharada)

- Aceite de oliva (1 cucharada)

Preparación

1. Mezclar el agua y la chía. A continuación, batir durante 5 segundos y dejar que repose mínimo 2 horas para que se hidrate.

2. Luego, mezclar todos los ingredientes en un bol, hasta obtener una mezcla homogénea.

3. En una sartén a fuego bajo, verter 2 cucharadas de la mezcla, y dejar cuajar por los dos lados.

4. Servir con el relleno de tu preferencia, sirope, quesos, ensalada, etc.

Esta receta rinde para dos porciones, por tanto, si deseas realizar mayor cantidad, recuerda aumentar los ingredientes de manera proporcional.

